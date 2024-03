Furgone non assicurato Il proprietario è “fantasma“

(Di martedì 5 marzo 2024) Un’infrazione al codice della strada con conseguente sequestro amministrativo da notificare, ma ildel veicolo non si trova. Così le forze dell’ordine hanno dovuto notificare il provvedimento attraverso la pubblicazione dell’atto sull’albo pretorio del Comune di Voghera. Il verbale, pubblicato sull’albo il primo marzo, risale al 20 gennaio. Durante un controllo in città infatti, era stato individuato un furgoncino in sosta nella zona della stazione ferroviaria di Voghera, la cui assicurazione risultava essere scaduta l’anno scorso. La vettura risultava intestata a una impresa della provincia di Varese. Il furgoncino è stato sottoposto a sequestro amministrativo e ilpotrà tornarne in possesso solo una volta pagata la sanzione, le spese di trasporto del carro attrezzi e il premio assicurativo. Tuttavia, il titolare della ...

