Fuortes come sovrintendente del Maggio Fiorentino Il ministero | «Non abbiamo ricevuto nulla» Ma il sindaco Nardella li smentisce

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) La lettera deldi Firenze Dariocon la proposta del Consiglio di indirizzo delmusicale «è stata inviata al ministro oggi pomeriggio, subito dopo la riunione di insediamento del CdI» e «c’è sorpresa per le affermazioni che arriverebbero da fonti del, visto che dalsono sempre arrivati chiari segnali di apprezzamento verso Carlo, figura di indiscusso prestigio». A parlare è direttamente il numero uno di Palazzo Vecchio chela doccia fredda deldella Cultura. Appena sono circolate indiscrezioni di stampa sudel festival più antico in Italia, il dicastero di Gennaro Sangiuliano si è affrettato con una nota, specificando che non ...