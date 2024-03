Fuorigrotta | voragine in via Campegna e chiuso poi riaperto il ponte di Cavalleggeri

(Di martedì 5 marzo 2024) Le abbondanti piogge degli scorsi giorni hanno arrecato danni nell’area ovest di Napoli, come unain via, nel quartiere, e le infiltrazioni che hanno obbligato alla chiusura deldi. La polizia locale di Napoli, ieri, ha dovuto chiudere, nel quartiere, viaper la presenza di unain

Il cedimento di una canalizzazione fognaria ha reso necessaria l’interruzione della fornitura idrica e il blocco del traffico in via Consalvo , nel quartiere ... (2anews)

Resterà chiuso per ancora 50 giorni il tratto che va dall’incrocio di via Michelangelo da Caravaggio sino all’incrocio di via Bixio, nel quartiere ... (2anews)

ABC Fognature accelera i lavori per riaprire la strada all’incrocio di via Michelangelo da Caravaggio sino all’incrocio di via Bixio, nel quartiere ... (2anews)

La voragine si è aperta tra via Campegna e via Testa. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile.Continua a leggere (fanpage)

Fuorigrotta, incubo voragini: chiude di nuovo via Campegna: Almeno così sperano i residenti. Il cedimento delle strade a Fuorigrotta si unisce ai problemi di quelle del Vomero. Per giorni è stata vietata alle auto la vicina via Manzoni, poi la voragine di via ...napoli.repubblica

Via Morghen, via ai lavori ma spuntano altri dissesti: Era previsto che s’iniziassero i lavori sulla voragine a partire da ieri e così è stato ... Preti che attualmente è segnalato da una recinzione. Difficoltà anche a Fuorigrotta con via Cavalleggeri ...ilmattino

Chiuso il ponte di Cavalleggeri d'Aosta: traffico in tilt: La polizia locale di Napoli, intanto, ha chiuso anche al traffico anche via Campegna per la presenza di una voragine in strada, anche questa causata dalla pioggia.napolitoday