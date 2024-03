Fuori i nomi dei mandanti Perché la sinistra preoccupa | dossieraggio | FdI ad alzo zero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) "La parte rilevante della vicenda è quella dei". Il capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso Foti, finito nella lista di 800 politici e vip spiati, si dice certo che sul- per il quale domani si riunirà l'ufficio di presidenza della Commissione Antimafia per valutare la richiesta di audizione del procuratore Antimafia Giovanni Melillo e del procuratore di Perugia Raffaele Cantone - "probabilmente che c'è più di quel che sappiamo". In una intervista rilasciata a Marco Cremonesi per il Corriere della Sera, Foti fa notare che la gran parte degli accessi abusi contestati al finanziere Pasquale Striano riguardano esponenti del centrodestra, per lo più in concomitanza di eventi significativi per la vita politica e sociale del Paese come la formazione del governo. “Gran parte delle persone scrutate appartengono al centrodestra. E ...