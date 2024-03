Funerali del Maestro Ennio Calabria, l’applauso in Chiesa: (Agenzia Vista) Le esequie del Maestro Ennio Calabria nella Chiesa degli Artisti a Roma. Il grande artista si è spento il 1 di marzo 2024 pochi giorni prima di compiere 87 anni. Calabria è stato uno ...stream24.ilsole24ore

I Funerali di Ennio Calabria nella Chiesa degli Artisti a Roma: (Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2024 Si è tenuto a Roma, presso la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, il funerale del pittore Ennio Calabria. Molti tra artisti e amici hanno reso l'ultimo salut ...quotidiano

Operazione Menai Bridge, ecco il «piano segreto» per i Funerali di re Carlo: Il monarca settantacinquenne, in cura per un cancro, ha scelto il nome di un ponte gallese per il dettagliatissimo piano che un giorno (si spera lontano) regolamenterà le sue esequie. Dalle musiche ai ...vanityfair

Vittoria, domani Funerali del dottor Antonio Palma: I Funerali del dottor Antonio Palma, morto improvvisamente per un infarto, si terranno domani, 5 marzo, alle ore 16 nella chiesa del Sacro Cuore a Vittoria. Il corteo muoverà dalla sua abitazione, al ...quotidianodiragusa

Roma: in Campidoglio l'addio a Paolo Taviani: Gualtieri: "Grazie per tutte le emozioni". Si è svolto a Roma, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, il funerale laico del regista e sceneggiatore Paolo Taviani, morto il 29 febbraio.primapaginanews