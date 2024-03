Fu il principe di Sansevero ad inventare il blu oltremare Presentata la ricerca dell’Università di Bari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 5 marzo 2024) Fu Raimondo di Sangrodi, nel suo misterioso laboratorio, ail prezioso blucinquant’anni prima di Jean-Baptiste Guimet, il chimico francese che nel 1828 riuscì per la prima volta, ufficialmente, a sintetizzare il pigmento, costoso come l’oro, ottenuto in natura dal lapislazzuli. E anticipando di dieci anni il resoconto siciliano di Goethe, ritenuto dagli specialisti il più antico indizio della produzione artificiale del pigmento. Lo rivela una nuovadegli Studi diAldo Moro che porta alla luce affascinanti scoperte riguardanti le sperimentazioni sui materiali, in particolar modo la creazione di pietre preziose artificiali e la colorazione del vetro, condotte nel 700 dal, la ...