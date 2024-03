Frosinone | il prof delle medie accusato di palpeggiare le studentesse durante le interrogazioni

(Di martedì 5 marzo 2024) Dodici alunne di una scuola media di Sorano in Ciociaria accusano un loroessore di palpeggiamenti e molestie in classe. Le indagini sono arrivate all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti: il giudiceindagini preliminari di Cassino ha disposto l’allontanamento per un anno dall’insegnamento. Secondo le accuseragazze, che hanno portato alla formalizzazione di una denuncia, ilessore le palpeggiavaleo quando loro si trovavano vicino a lui. A qualcuna sarebbe anche stato sfiorato il seno, secondo le testimonianze alla polizia. Gli investigatori, fa sapere oggi Il Messaggero, hanno sentito le alunne con il supporto di psicologi. Poi è arrivato il provvedimento. L’uomo insegna la lingua francese. La ...

