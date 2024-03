Fringe benefit 2024 | come ottenerlo qui | il pdf

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 5 marzo 2024) Se sei un dipendente con figli a carico e stai cercando di ottenere ilfino a 2.000 euro offerto dal tuo datore di lavoro, ti guideremo attraverso il processo per richiedere e ottenere questo vantaggio fiscale, fornendoti tutte le informazioni necessarie e il modulo da utilizzare. Cos’è ile chi ne può beneficiare? Ilè un vantaggio fiscale offerto ai dipendenti con figli a carico, che consente loro di esentare fino a 2.000 euro dal reddito imponibile. Questo significa che il valore dei beni e dei servizi ricevuti dal dipendente fino a tale importo non verrà considerato nel calcolo delle tasse. Per poter beneficiare di questo bonus, è necessario soddisfare i ...