Francia | sulla Torre Eiffel celebra il diritto all’aborto in Costituzione

(Di martedì 5 marzo 2024) Approvata la riforma in parlamento Nel corso di una storica giornata a Versailles, laha fatto un passo significativo nella difesa dei diritti delle donne, diventando il primo paese al mondo ad iscrivere esplicitamente ilall’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) nella sua. Questa modifica della carta fondamentale è stata approvata con una schiacciante maggioranza durante il congresso straordinario, tenutosi nella sontuosa reggia del Re Sole alle porte di Parigi. Il presidente Emmanuel Macron ha condiviso la sua soddisfazionepiattaforma X, annunciando un evento pubblico il 8 marzo, la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, perre “l’ingresso di una nuova libertà garantita nella.” Il voto, con 780 favorevoli ...

Gli agricoltori protesta no getta ndo letame , attinto da un'autocisterna, su una caserma di polizia della Francia . La protesta investe anche la sede ... (ilgiornaleditalia)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Francia : le forze russe hanno minacciato di abbattere aerei militari nel Mar Nero. ... (corriere)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Francia : le forze russe hanno minacciato di abbattere aerei militari nel Mar Nero. ... (corriere)

Un morto e almeno 90.000 case rimaste senza corrente elettrica in Francia per il passaggio della Tempesta Louis , con venti oltre i 100 km/h. Secondo gli ... (leggo)

I 925 membri del parlamento francese, compresi deputati e senatori, riuniti in Congresso presso la reggia di Versailles, hanno votato a favore ... (ilgiornaleditalia)

Russia, l’Ue lavora a sanzioni sul nucleare e si prepara al peggio a Zaporizhzhya: «le decisioni sulle sanzioni spettano al Consiglio prenderle all'unanimità ... C’è praticamente mezza Unione europea con centrali attive, 12 Stati su 27 (Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, ...laprovinciapavese.gelocal

Jeff Bezos è l'uomo più ricco del mondo superando Elon Musk, terzo il francese Bernard Arnault: Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha scalzato Elon Musk al vertice della classifica dei più ricchi del mondo. Sul proprietario di X ha pesato la perdita di valore delle azioni di Tesla.it.euronews

ASTRADOC - Speciale 8 marzo, due film sulle battaglie dei diritti delle donne, sul grande schermo "Seven winters in Tehran" e "Lala": Doppio speciale appuntamento di “ AstraDoc - Viaggio nel cinema del reale ” in occasione della Giornata internazionale della donna. Venerdì 8 marzo 2024 la rassegna curata da Arci Movie porta al Cinem ...napolimagazine