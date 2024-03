Francia | decisione storica | il diritto all’aborto è nella costituzione

(Di martedì 5 marzo 2024) Lasi attesta a pioniera dei diritti civili, diventando il primo Paese al mondo ad inserire esplicitamente ilsua. La modifica della carta fondamentale è stata approvata con una schiacciante maggioranza dei membri del parlamento, eccezionalmente riuniti in congresso a Versailles, alle porte di Parigi. Il presidente Emmanuel Macron ha L'articolo proviene da Il Difforme.

Francia, il Parlamento inserisce l'aborto in Costituzione:

