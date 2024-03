Francesco Paolantoni | dopo l’ex Paola Cannatello ha un’altra?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 marzo 2024)non è sposato e attualmente non ha moglie, fidanzata o figli. In passato ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice. In diverse occasioni ha dichiarato di non credere nel matrimonio. «Sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia», ha affermato l’attore.è nata a Napoli,aver conseguito la maturità classica a un passo dalla laurea in matematica intraprende la carriera di attrice e autrice in teatro ed in televisione. È stata autrice dinelle sue partecipazioni alle trasmissioni “Mai dire gol” e “Quelli che il calcio”. Sempre con ...