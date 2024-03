Frana la strada | escavatore in bilico Arrivano i vigili del fuoco

(Di martedì 5 marzo 2024) Pistoia, 5 marzo 2024 – Unastava per trascinare con sè anche unusato proprio per i lavori di ripristino della. E’ accaduto questa mattina, 4 marzo, in via Sciabolino a Torbecchia, località in provincia di Pistoia. Laprivata è stata interessata da un movimento franoso che ha fatto rimanere inil mezzo. Sul posto sono intervenuti ideldi Pistoia per la messa in sicurezza e il successivo recupero dell’. Il recupero è stato effettuato con l’autogrù del servizio ACI. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone.

Continuano i danni causati dal maltempo in Toscana. Una grossa frana ha interessato la notte scorsa, 3 marzo 2024, la strada di accesso a Sant'Anna di ... (firenzepost)

La Spezia, 4 marzo 2024 – Ancora problemi sulla rete strada le spezzina dopo che in queste ultime ore, a seguito delle pessime condizioni meteo del fine ... (lanazione)

E' stato aperto un varco dal Bolognese , zona Castiglion de' Pepoli, per far passare i camion coi primi rifornimenti di viveri e carburante alle popolazioni ... (firenzepost)

