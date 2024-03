FOTO – Thuram torna in campo e il rientro ‘sorprende’ pure… Mbappé!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)ieri èto ina due settimane dall’infortunio contro l’Atlético Madrid, per gli ultimi venticinque minuti di Inter-Genoa. Un post social del francese stimola pure il suo connazionale. LA CURIOSITÀ – Il ritorno di Marcusin Inter-Genoa non è passato in secondo piano. Non solo perché il francese si è fatto notare con una serie di giocate molto interessanti. Stanotte, dopo la partita, ha scritto su Instagram: “Torno con grande gioia grazie alla bella vittoria davanti ai nostri tifosi”. Un post che ha avuto migliaia di interazioni e di commenti, dei suoi compagni dell’Inter e non solo: anche di Kylian. L’attaccante del PSG, stasera impegnato in Champions League contro la Real Sociedad, ha postato un suo meme in risposta alladi ...