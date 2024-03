(Di martedì 5 marzo 2024) Firenze, 5 marzo 2024 – È stato approvato all'unanimità inGiustizia del Senato il ddl che istituisce nuovamente lad'inchiesta sul. "Il Parlamento – sottolinea in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli – potrà così continuare a indagare sugli abusi sui minori, sulle violenze e sulle responsabilità politico-istituzionali di questa vicenda di abusi, soprusi, violenze materiali e istituzionali: non mi stancherò mai di lavorare per la verità". "Noi siamo convinti e orgogliosi – prosegue Donzelli – di istituire questaperché vogliamo dire alle vittime che lo Stato c'è ed è l'ora che si assuma le sue responsabilità, facendo tutto ciò che è possibile per trovare la verità su questa orrenda vicenda. Sarà sempre troppo tardi rispetto ...

Forteto, via libera alla commissione bicamerale d’inchiesta: Il Forteto ha potuto godere per 50 anni di un'enorme rete di connivenze e porta un'eredità negativa pesante su cui dev'essere fatta chiarezza. Nella precedente legislatura una Commissione d'inchiesta ...lanazione