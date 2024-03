Foreman | l’artista del parquet La Vuelle sulle ali del nuovo Usa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Ma dov’era nascosto, fino a oggi, il fenomeno che ha fatto impazzire Pesaro all’esordio? Ieri in città non si parlava che di lui, ildelche ha steso la capolista con 4 colpi da ko già nel primo quarto. Sacchetti gli ha dato 5’ per monitorare la partita e poi l’ha gettato in campo: al primo riposo aveva già segnato 12 punti senza sbagliare un colpo. Non solo: ha capito subito la situazione, cavalcando l’onda dell’entusiasmo che stava suscitando e rivolgendosi al pubblico in maniera espressiva, cercando di coinvolgerlo, mentre i tifosi ringraziavano il cielo per il marziano caduto all’improvviso da un altro pianeta. Ha scodellato anche un assist delizioso dietro la schiena. Non pago, nel 2° quarto ha sfoderato il repertorio da due punti, con arresti e tiro e penetrazioni, guadagnando liberi che ha eseguito senza macchia (7/7). Nel 3° ...