Fondi Anziana aggredita e rapinata al suo rientro a casa | 49enne arrestato durante la fuga

Fondi , 4 marzo 2024 – La Polizia di Stato di Fondi , nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo, ha tratto in arresto un uomo, classe ’75, per il reato di ... (ilfaroonline)

Messina: beccati 7 truffatori di anziani ultranovantenni | DETTAGLI: Inoltre, secondo quanto accertato, alcuni allevatori indagati, circuendo le anziane vittime, si sarebbero impossessati di un cospicuo numero di capi di bestiame e di Fondi agricoli siti nei Comuni di ...strettoweb

Nuovo bonus badante, si parte dal primo aprile, ecco a chi spetta: Questo perché la popolazione italiana sta velocemente invecchiando e quindi sono sempre di più gli anziani bisognosi di assistenza. L’aumento della vita media della popolazione aumenta il ricorso a ...investireoggi

Sorprende un ladro nella sua abitazione, Anziana massacrata di botte: arrestato 49enne: La donna è stata ricoverata in ospedale, dove è stata presa in carico dai medici per le ferite riportate. L’uomo abitava poco distante, e molto probabilmente aveva studiato il colpo per portarle via t ...fanpage