Flavio Parenti | chi è la moglie Eleonora Albrecht | “Un colpo di fulmine che mi ha stravolto”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 marzo 2024)è ladi, al quale è sentimentalmente legata dal 2009 e dal quale ha avuto una figlia, Elettra. A dispetto della loro vita spesa quotidianamente sotto i riflettori, per merito delle rispettive e straordinarie carriere, la loro vita privata è riservatissima. In forma pubblica non hanno mai apertamente parlato della loro storia d’amore, eccezion fatta per qualche sporadica dedica social condivisa sui propri profili. In una delle rare dichiarazioni pubbliche in tv, rilasciate ai microfoni del programma Vieni da me nel 2019,aveva così parlato del suo amore per la: “Ci siamo conosciuti più di dieci anni fa. Ci siamo incontrati e il giorno dopo stavamo insieme”., ...