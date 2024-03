(Di martedì 5 marzo 2024) Ilcambia. Dichiarazione dei redditi sempre più: per il 2024 infatti - anno di imposta 2023 - è in arrivo una nuova modalità sperimentale del 730 per dipendenti e pensionati che sarà basata sui dati già a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, da confermare rispondendo a una serie di domande L'articolo proviene da Firenze Post.

dichiarazione dei redditi più facile. Quest’anno è in arrivo una nuova modalità sperimentale del 730 per dipendenti e pensionati che sarà basata sui dati già ... (ilfattoquotidiano)

Fisco: arriva il nuovo 730 facile, stop ai codici, basta un questionario: Il Fisco cambia. Dichiarazione dei redditi sempre più facile: per il 2024 infatti – anno di imposta 2023 – è in arrivo una nuova modalità sperimentale del 730 per dipendenti e pensionati che sarà ...firenzepost

Fisco, il vecchio 730 va in pensione: il nuovo modulo sarà semplificato: Il Fisco italiano dà il via ad una importante sperimentazione, che vede il vecchio 730 andare in pensione: il nuovo modulo sarà semplificato. Grandi cambiamenti in materia di Fisco: il vecchio 730 va ...donnaglamour

Modello 730 addio, dal 2025 per la dichiarazione dei redditi basterà un questionario: ma attenzione la rivoluzione del Fisco non vale per tutti: Tutto è pronto per dire definitivamente addio al modello 730 con buona pace di tutti coloro che ogni anno si sono messi le mani nei capelli per destreggiarsi tra le righe della propria dichiarazione ...ilriformista