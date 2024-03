Firenze | tentano furto alla Beppa Fioraia ma il colpo fallisce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024), 4 marzo 2024 – Infrangono la vetrina di un noto ristorante ma scatta l'rme e fuggono ma senza bottino. È accaduto la notte scorsa, in via dell'Erta Canina. I malviventi, intorno alle 2, dopo aver danneggiato la vetrata avrebbero tentato di entrare ma è suonato l'rme, collegato anchequestura. La sirena ha messo in fuga i ladri e quando sul posto è intervenuta la volante non c'erano intrusi nel locale. Al momento non risulta alcun ammanco.