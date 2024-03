Firenze | raccolta differenziata nelle aree verdi | parte la sperimentazione in 10 giardini

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 -il progetto richiesto dall’assessore all’ambiente Andrea Giorgio per lain 10di. Obiettivo: migliorare ancora di più lae sensibilizzare i cittadini alla corretta gestione dei rifiuti, anche quelli più minuti. Saranno utilizzate oltre 70 nuove postazioni a ‘trifoglio’ con tre vani da 70 litri ciascuno per ladi carta e cartone, imballaggi e contenitori di plastica, tetrapack, metalli e rifiuti indifferenziati. Daii rifiuti saranno poi raccolti dagli operatori di Alia per essere avviati al riciclo. “Un progetto a cui tengo molto e che ho chiesto a Alia di mettere in campo anche su sollecitazione delle tante ...

Cambia il calendario di Alia per Capodanno L'articolo Rifiuti , raccolta porta a porta : le modifiche per Capodanno a Firenze e provincia proviene da Firenze ... (firenzepost)

Firenze , 9 febbraio 2024 - Firenze aderisce anche quest’anno alla Giornata di raccolta del farmaco , in corso di svolgimento fino a lunedì prossimo, 12 ... (lanazione)

Firenze , 21 febbraio 2024 - La città di Firenze e la Misericordia di Firenze lanciano una raccolta fondi per i familiari delle vittime della strage di via ... (lanazione)

Rifiuti, Novoli si appella ad Alia: “Non riusciamo a buttare la carta da giorni. Contenitori stracolmi”: L’sos arriva da via della Villa Demidoff e via San Donato. I residenti accumulano la carta nelle proprie abitazioni oppure devono camminare un po’ per trovare cassonetti utilizzabili ...lanazione

Hard Rock Cafe ed Eva Longoria insieme per il mese internazionale della donna: Inoltre, in partnership con l'associazione internazionale 'Women Who Rock' (WWR) la campagna vedrà protagoniste, anche sui palchi dei cafe di Firenze, Roma e Venezia ... tutti al femminile e ...adnkronos

Dagli Uffizi a Palazzo Vecchio gratis per le donne l'8 marzo: Dagli Uffizi a Palazzo Vecchio: musei di Firenze gratuiti per il pubblico femminile l'8 marzo ... rassegna focalizzata sui volti di alcune donne illustri della storia selezionati dalla raccolta di ...ansa