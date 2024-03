Fiorello | la verità sulle 6 abitazioni di lusso da Milano a Roma | tutti senza parole

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 5 marzo 2024) In pochi conoscono laseidiche si estendono da. Sono di unassoluto: le caratteristiche. Ogni mattina Rosariosveglia milioni di italiani con il suo Viva Rai Due, il morning show che analizza con chiave ironicai fatti e gli argomenti della giornata. Nonostante l’orario in cui viene trasmesso, grazie alla sua simpatica pazzia, il comico siciliano riesce a condire le puntate della trasmissione con numerosi ospiti di rilievo che si rendono protagonisti di stacchetti e gag in grado di strappare un sorriso al pubblico.ha un grandissimo patrimonio immobiliare – Credits: Ansa Foto – Cityrumors.itDel resto, se non fosse per la sua apprezzata ...