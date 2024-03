Final Fantasy 7 Rebirth | vendite fisiche in calo del 30% in UK rispetto a FF7 Remake

(Di martedì 5 marzo 2024)ha goduto di un lancio non propriamente esaltante nel Regno Unito per quanto riguarda il mercato fiso, con questeche sono diminuite quasi del 30%a quelle che hanno contraddistinto il lancio della prima parte dell’operazione. Come riportato prontamente da Christopher Dring di GamesIndustry (grazie a GamingBolt), entrambi i titoli sono stati lanciati di venerdì, ragion per cui hanno potuto contare sugli stessi giorni di disponibilità sul mercato. A favore dici sono però un paio di elementi: FF7è stato rilasciato su PlayStation 4 a fine generazione, quando la console di Sony poteva contare su circa 110 milioni di unità vendute in tutto il ...

Final Fantasy 7 Rebirth consente ai fan di poter ottenere quattro Chocobo differenti, uno per ogni grossa area del nuovo gioco Square Enix. In questo articolo ... (game-experience)

Classifica UK, Final Fantasy 7 Rebirth debutta in prima posizione: GFK ha pubblicato quest'oggi la classifica dei giochi in edizione fisica più venduti in Regno Unito la scorsa settimana, e senza molte sorprese Final Fantasy 7 Rebirth ha debuttato in prima posizione.gamingtalker

Final Fantasy 7 Rebirth è primo nella classifica vendite UK, Helldivers 2 resiste: Final Fantasy 7 Rebirth debutta direttamente in prima posizione nella classifica vendite del Regno Unito, superando EA Sports FC 24.multiplayer

Final Fantasy 7 Rebirth batte tutti in UK: Square Enix conquista il podio: Come raccontatovi in sede di recensione, Final Fantasy 7 Rebirth è uno dei migliori giochi di Square Enix. Il pubblico e la critica videoludica hanno elogiato quanto realizzato dalla software house, ...everyeye

Final Fantasy 7 Rebirth: quali sono le Invocazioni più forti: Ecco quali sono le Invocazioni più forti tra quelle che si possono utilizzare in Final Fantasy 7 Rebirth su PS5.everyeye

Final Fantasy 7 Rebirth: le vendite fisiche al lancio in UK sono nettamente più basse di FF7 Remake: Dai primi dati di vendita relativi solo al mercato fisico in UK, sembra che le vendite al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth siano più basse del precedente. NOTIZIA di Giorgio Melani — 04/03/2024 ...multiplayer