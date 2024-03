Filippo Zana | “Vorrei almeno infastidire corridori come Pogacar ed Evenepoel Al Giro per le tappe”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024)è uno deipiù attesi del “dopo Nibali”: ne è consapevole e per questo 2024 – cominciato per lui dalla Volta Valenciana – il veneto di Piovene Rocchette ha grandi obiettivi. Abbiamo raggiunto telefonicamente il portacolori del Team Jayco AlUla a Lido di Camaiore a conclusione della crono inaugurale di questa edizione della Tirreno-Adriatico. Hai ottenuto un buon piazzamento alla Strade Bianche. Pensi che in futuro potrai tornare per alzare ulteriormente l’asticella? “Speriamo di sì. E’ una corsa che mi piace molto e spero di poter tornare per ottenere un risultato migliore e alzare l’asticella”. Quale sarà il tuo programma di gare per la primavera? “Dopo la Tirreno staccherò per dieci giorni per poi andare in altura ad Andorra, dove rimarrò circa tre settimane. Tornerò poi in corsa al Tour of the Alps e poi sarò ...