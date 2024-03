(Di martedì 5 marzo 2024), marchio leader nel settore delle biciclette elettriche, ha presentato recentemente la sua ultima novità, laC11: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato LaC11 è la nuova e-urbana del marchio leader, una versione migliorata della D4S che include una batteria rimovibile e freni a disco. Con unaccessibile di $899, la C11 si distingue per il suo design elegante e funzionale, offrendo componenti di alta qualità per una guida sicura e confortevole. L’e-vanta un’autonomia estesa e una ricarica facile, grazie alla batteria rimovibile. Il cambio Shimano a 6 velocità e l’acceleratore a grilletto offrono una grande versatilità di guida, adattandosi alle diverse esigenze degli utenti. Il manubrio regolabile e la ...

Fiido C11: la migliore e-bike da città a prezzo concorrenziale: Fiido, marchio leader nel settore delle biciclette elettriche, ha presentato recentemente la sua ultima novità, la Fiido C11.tuttotek

Il proprietario di WordPress e Tumblr sarebbe in trattative per vendere i contenuti degli utenti per addestrare l'intelligenza artificiale: L'azienda proprietaria di WordPress e Tumblr starebbe elaborando un accordo per vendere i contenuti creati su questi siti alle aziende di AI per l'addestramento dei bot AI. Sebbene gli utenti avranno ...notebookcheck

Fiido C11 lancia una nuova e-bike da città da meno di 900 dollari: Fiido presenta la sua ultima e-bike come il non plus ultra della mobilità elettrica urbana conveniente e pratica. Ha una batteria rimovibile in un formato "classico da città", in grado di conferire fi ...notebookcheck