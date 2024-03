(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo aver conquistato la qualificazione ai quarti di finale nell'ultimo turno diCup,domani si presenta a questo impegno come una delle outsider più interessanti della competizione. In questa fase ad eliminazionesaranno i cechi dell'ERAgli antagonisti...

Sconfitta pesante per la Pallacanestro Varese , che cade in Olanda contro il Leiden con il punteggio di 81-77 e ora non controlla più il proprio destino a una ... (sportface)

Aveva bisogno di un semplice incastro la Pallacanestro Varese per approdare ai quarti di finale della FIBA Europe Cup: vincere in trasferta contro l’ Oradea e ... (sportface)

Varese tornerà in campo domani alle 17 nello storico derby lombardo con l’Olimpia Milano, per una corsa salvezza che ha visto stravolgersi i roster delle ... (ilgiorno)

Fiba Europe Cup, Era Nymburk - Varese: dove vedere la partita in diretta: Dopo aver conquistato la qualificazione ai quarti di finale nell'ultimo turno di Fiba Europe Cup, Varese domani si presenta a questo impegno come una delle outsider più interessanti della competizione ...today

EuroCup Women - Reyer vs London, Mazzon "Grandissima sfida": La partita sarà visibile sul canale ufficiale Youtube Fiba e su www.reyer.it Coach Mazzon: "E' una grandissima sfida per noi, di quelle da giocare al massimo e vivere appieno. Siamo consapevoli delle ...m.pianetabasket

Fiba Europe Cup: Era Nymburk – Itelyum Varese, la partita in diretta: Squadre in campo mercoledì 6 marzo (dalle 18,30) nella città ceca per la gara di andata dei quarti di finale. Seguite e commentate con noi la partita in #direttavn ...varesenews