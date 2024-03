Festival Filosofico del Sannio | Galimberti racconta la sua ‘etica del viandante’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGiunto ormai alla decima edizione, ildelha dedicato il suo primo appuntamento ad uno dei filosofi italiani più importanti del nostro tempo, Umbertoche, in una travolgente lectio magistralis ha ripercorso le radici storiche e filosofiche dell’umanitàndo delle diverse etiche e della nascita della Tecnica, mostrando un dipinto realistico e molto preoccupante della nostra epoca. In una teatro pieno, non solo di studenti, il professorci ha mostrato come l’essere umano si è posto al centro della vita dimenticando di essere solo parte di essa, di essere un tutt’uno con il modo che abita che a sua volta è una piccola parte dell’Universo che la contiene portando così le sorti della nostra specie su una ...