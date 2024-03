(Di martedì 5 marzo 2024) CITTÀPIEVE - In occasioneGiornata internazionale, venerdì 8 marzo, alle ore 17:45, presso la Sala letturaComunale "Francesco Melosio" di CittàPieve si terrà la proiezione del"Regine di quadri: Maria Bellonci e Isabella d’Este, le due donne del Rinascimento italiano". Scritto e diretto da Anna Testa e prodotto da Marco Perotti. Selezionato al Torino Film Festival e Cinquina finalista Nastri d’Argento sezione documentari sull’arte. Quello di Isabella è un compito difficile:, sola, cittadina del ‘400 eppure riesce a far splendere sotto il suo regno il piccolo marchesato di Mantova e a lasciare una memoria indelebile che arriverà fino a noi. Maria Villavecchia in ...

Festa della donna. Documentario in biblioteca: In occasione della Giornata internazionale della donna, la Biblioteca Comunale di Città della Pieve proietterà il documentario "Regine di quadri: Maria Bellonci e Isabella d’Este". Il film esplora il ...lanazione

Festa della donna: una raffica di iniziative: In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Calci organizza cinque eventi culturali e di riflessione sulla parità di genere, tra cui incontri, spettacoli teatrali e ...lanazione

