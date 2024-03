Fernanda stuprata da 7 uomini davanti al marito | “Cosa mi hanno fatto”

(Di martedì 5 marzo 2024) Ha avuto il coraggio di raccontare tutto, ricostruendo la terribile esperienza vissuta durante uno dei suoi viaggi insieme al. Dal profilo Instagram “Vueltaalmundoenmoto”, che conta quasi 300mila followers,spiega i dettagli di un vero e proprio orrore.Leggi anche: Donna violentata da setteal… Il terribile racconto di“Settemiviolentata. Cipicchiato e derubato, anche se nonportato via molte cose perché quello che volevano veramente era solo violentarmi”. A parlare è la turista spagnola violentata dal branco mentre era in vacanza col compagno per un tour in moto nel nord dell’India. La travel blogger, 28 anni, e il ...

