Fedez torna a parlare a Pomeriggio 5 | «Anche se sono stato un pornografo della mia vita ho ancora diritto di chiedere privacy» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) «miapubblico e nascondo quello che voglio».ai microfoni di5, trasmissione condotta da Myrta Merlino. Continua ariservatezza sul matrimonio, in crisi, con Chiara Ferragni. «Se mi piace avere l’attenzione dei fan? No, le spiego la fallace argomentazione di dire: voi avete pubblicato la vostrasui social e quindi oggi chiedetee quindi non va bene. Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che vogliomia. Se voglio decidere di averein questo momento io posso chiederloseun...