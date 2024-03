Fedez sulle minacce al figlio Leone | “Per lo Stato italiano non è reato”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 5 marzo 2024) A dicembre del 2023,è intervenuto sui social per difendere ildallearrivate dopo averlo accompagnato allo stadio San Siro per la partita Milan-Frosinone. Una delle foto del bambino è stata presa di mira dai cosiddetti hater, coloro che condividono odio sui social contro un personaggio specifico. “Avete un solo proiettile, chi colpite?”. All’epoca, il rapper non si è tirato indietro: “Tranquilli che scopro chi siete uno ad uno”. Nel corso della mostra fotografica Supereroi nella Fabbrica del Vapore di Milano, ha affrontato il tema dell’odio social, discutendo di un argomento quanto mai attuale.contro l’odio social: l’intervento alla mostra fotografica Supereroi “Per loaugurare il cancro a un bambino di cinque anni non ...