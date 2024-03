Fedez sul dossieraggio | I Pm antimafia non hanno un c da fare

"Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l'hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ... (liberoquotidiano)

Fedez «Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare in questo Paese». Commenta così Fedez, raggiunto oggi da Michel Dessì, ... (davidemaggio)

Fedez «Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare in questo Paese». Commenta così Fedez, raggiunto oggi da Michel Dessì, ... (davidemaggio)

A dicembre del 2023, Fedez è intervenuto sui social per difendere il figlio Leone dalle minacce arrivate dopo averlo accompagnato allo stadio San Siro per la ... (dilei)

Politici, sportivi, artisti: i magistrati che indagano sulle centinaia di accessi "abusivi" a banche dati, addebitati al tenente della guardia di finanza ... (tg24.sky)