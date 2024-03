Fedez risponde stizzito a Michel Dessì | “Pubblico quello che voglio della mia vita” | il mistero della fede

Fedez torna a casa, nella sua casa nell'hinterland milanese. Lì è cresciuto. Fedez porta i suoi figli, Leone e Vittoria. Chiara Ferragni , invece, è in tv per ... (iltempo)

Per la seconda volta, nel giro di pochi giorni, Chiara Ferragni è stata intercettata dai microfoni del programma condotto da Myrta Merlino Pomeriggio 5 dopo ... (isaechia)

Non c’è pace per Fedez, e sembra che lui manco la voglia. Appare infatti sempre pronto a sfoderare la spada per sfidare a singolar tenzone chiunque ... (open.online)