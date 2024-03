Fedez | Posso chiedere privacy anche se sono stato un pornografo della mia vita

Negli ultimi mesi si fa un gran parlare di Chiara Ferragni, non solo per la storia del Pandoro Balocco, di cui ha parlato anche Domenica a Che Tempo che ... (isaechia)

Fedez «Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare in questo Paese». Commenta così Fedez, raggiunto oggi da Michel Dessì, ... (davidemaggio)