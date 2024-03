Fedez | il gesto social che sembra rivolto alla crisi con Chiara

Non solo ha rivelato lo scoop gossip della fine del rapporto sentimentale della coppia più discussa del momento, i Ferragnez. Il sito di notizie Dagospia, a ... (iltempo)

Il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone , era presente al podcast Muschio Selvaggio condotto da Fedez , quello in cui Marco Travaglio ha difeso ... (iltempo)

The Ferragnez: è il tempo degli avvocati: Fedez s’è preso la scena, assecondando Rosa Chemical che prima si è seduto sulle sue gambe mimando un rapporto sessuale, poi ha concluso la canzonetta con un bacio in bocca. Dopo qualche mese, la ...novella2000

Chiara Ferragni da Fazio, le reazioni della famiglia all’intervista, il gesto della mamma e delle sorelle fa discutere: il motivo: Chiara Ferragni ha parlato di errori di comunicazione, di "fraintendimenti", della crisi con Fedez. Ma come avrà reagito la famigliabigodino

Lorenzo Fragola: “Il rapporto con Fedez Pessimo, da lui non ricevetti alcun supporto”: Lorenzo Fragola ha ricordato il periodo in cui lavorò insieme a Fedez, nel 2014 suo giudice a X Factor e poi manager per il primo periodo della sua carriera ...fanpage