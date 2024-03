Fedez a Pomeriggio 5 | Il mio matrimonio? La gente si appassioni a qualcos' altro

Pomeriggio Cinque , le dichiarazioni di Fedez raggiunto oggi da Michel Dessì. Ecco cosa è emerso «Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un ... (361magazine)

Fedez «Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare in questo Paese». Commenta così Fedez, raggiunto oggi da Michel Dessì, ... (davidemaggio)