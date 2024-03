(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – “La freddezza e la decisione”. L’attriceDeche, nel film di Marco Bellocchio ‘Esterno Notte’, interpretava, l’ex brigatista rossa morta oggi a 75 anni, non ha dubbi sui tratti principali della dirigente della colonna romana delle Br, che partecipò al sequestro Moro. “Se dovessi descrivere gli aspetti del personaggio che interpretavo – dice l’attrice all’Adnkronos – sicuramente sono questi due, perché per andare avanti in quello che stavano facendo le Br erano requisiti fondamentali”. De, classe ’84, ricordando la preparazione a quel set dice: “per affrontare quella parte mi sono preparata leggendo tutto quello che potevo trovare su quel periodo, sul sequestro Moro e su di lei, non avendo vissuto quell’epoca. E’ sempre un arricchimento informarsi, ...

L'attrice in 'Esterno Notte' di Marco Bellocchio ha interpretato l'ex brigatista: "Esperienza importante lavorare in quel film" "La freddezza e la decisione". ... (sbircialanotizia)

Morta Balzerani, quando Tabucchi stroncò il libro «memoir» della terrorista: Di Antonio Tabucchi Lo scrittore definì «Compagna Luna» «un kitsch che ricorda la propaganda di Hoxha» Nel 1998 la brigatista Barbara Balzerani (deceduta oggi) pubblicò un libro sulla sua esperienza d ...informazione

Federica De Cola: "La mia Barbara Balzerani fredda e decisa al cinema": L'attrice in 'Esterno Notte' di Marco Bellocchio ha interpretato l'ex brigatista: 'Esperienza importante lavorare in quel film' ...adnkronos

Federica De Cola: "La mia Barbara Balzerani fredda e decisa al cinema" - SulPanaro | News: Federica De Cola: “La mia Barbara Balzerani fredda e decisa al cinema” (Adnkronos) - 'La freddezza e la decisione'. L'attrice Federica De Cola che, nel film di Marco Bellocchio 'Esterno Notte', interp ...informazione

Bollette gas in calo a febbraio 2024, Arera: -4% per i clienti vulnerabili: (Adnkronos) – Per il mese di febbraio 2024, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo che ha consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui è pari a 100,37 centesimi di euro per metro ...periodicodaily

Mondiale Offshore XCAT 2024, l'orgoglio napoletano con i fratelli Schiano di Cola: E si è trattato di un ottimo inizio con la coppia di fratelli napoletani Giuseppe e Rosario Schiano di Cola, che si è subito messa in luce. Già vice campioni mondiali nel 2023, gli atleti partenopei ...ilmattino