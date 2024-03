Fascicolo omissioni su Scagni | a giorni decisione su archiviazione La madre | “Mia buona memoria li agita”

(Di martedì 5 marzo 2024) Il giudice si è riservato lasull'eventualedelbis nei confronti di 112 e Salute Mentale per il caso di Alberto, condannato invece a 24 anni per l'omicidio della sorella Alice. Ladel 42enne a Fanpage.it: "Doloroso ricordare l'abbandono della società, la mialimpida e coerente li preoccupa. Non sono tranquilli sul lavoro svolto"

