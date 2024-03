"Far ripartire il dialogo. Proprio da Pisa"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) "Oggi sembra di trovarci di fronte ad una grande delusione". Così esordisce la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza alla inaugurazione dell’anno accademico di Unipi, cerimonia che ha inevitabilmente risentito dei recenti e tragici fatti di cronaca. Le vittime sul lavoro a Firenze (il rettore Zucchi ha posticipato la cerimonia inaugurale), il conflitto in Europa ed in Palestina, i cosiddetti "Fatti di" del 23 febbraio. Perché parla di delusione? "Mi sono laureata qui in fisica. A poche centinaia di metri da qui. Parlo di grande delusione perché quando eravamo studenti negli anni ’80-‘90, eravamo convinti che la storia dovesse sempre andare avanti; la ricerca, lo studio, la scienza ci avrebbero portati al progresso. Avevamo una grande fiducia. Stiamo vivendo invece una grave crisi internazionale, ci sono guerre in Europa ed in Palestina. Sono queste ...