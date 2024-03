Fano Jazz By The Sea 2024 | in arrivo un grande cartellone

(Di martedì 5 marzo 2024) Ilè vivo, viva il! Digiuni da ormai qualche mese torna a fare capolino ildell’estate con la XXXII edizione diBy The Sea (20-28 luglio), un festival che si preannuncia di respiro internazionale, con numerosi ospiti di prestigio sul palco principale (dal 21 al 26 luglio) alla Rocca Malatestiana (biglietti disponibili online già a partire da domani sul sito di Vivaticket). Inizio col botto domenica 21 con gli inossidabili Yellowjackets (foto), la più longeva e creativa delle fusion band che si presenterà nella sua nuova configurazione che vede accanto ai suoi membri storici (il sassofonista Bob Mintzer, il tastierista Russell Ferrante e il batterista Will Kennedy), il bassista Dane Anderson. Un poker d’assi al servizio di una musica in costante movimento. Il giorno ...

Fano Jazz, ospiti di prestigio a luglio. Resi noti i protagonisti del main stage della 32esima edizione alla Rocca Malatestiana: Yellowjackets, Knower/Louis Cole, Tigran Hamasyan, Ana Carla Maza, Daniel Garcia, The Bad Plus: questi i protagonisti del main stage della 32esima edizione di Fano Jazz By the Sea (dal 20 al ...corriereadriatico

