Facebook | Messenger e Instagram sono ko Tanti utenti segnalano il down in Italia e all’estero

(Di martedì 5 marzo 2024). Diversinon riescono ad accedere alle piattaforme social sia su browser che su app. Appare una pagina bianca vuota, senza messaggi di errore. Non è chiara la causa esatta del disservizio. «Non riesco ad accedere al profilo, voi?», «e io, come al solito, prima riavvio il Wi-Fi, poi penso che mi abbiano hackerare il profilo e infine mi ricordo che esiste X», scherza un utente. Le segnalazioni si stanno moltiplicando negli ultimi minuti. March 5, 2024 March 5, 2024 Leggi anche: Da «Free Gaza from Hamas» a TikTok, Mihael Melnic ora studia da influencer: «Basta polarizzazione, apriamoci agli altri» – Il video La camicia dorata di Zuckerberg al ...

