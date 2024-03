Facebook e Instagram in down | non funzionano Cosa sta succedendo ai social di Meta

(Di martedì 5 marzo 2024) Bologna, 5 marzo 2024 – Idisono al momento innon sono al momento accessibili, né nella loro versione app, né in quella desktop. La situazione è confermata dalle segnalazioni sudetector, che mostrano un’impennata a partire dalle 16 di oggi pomeriggio. Gli utenti si sono riversati su Twitter per avere conferma del disservizio deidi. Al momento non è chiaro asia dovuto il problema. Notizia in aggiornamento

