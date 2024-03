Facebook e Instagram down | problemi per gli utenti

(Di martedì 5 marzo 2024)conche non riguardano solo l’Italia: la curva si alza in diversi paesi., così come WhatsApp e Messenger. L’app di messaggistica, i due social network della galassia Meta e l’applicazione collegata ahanno, come segnalanosudetector, il sito che monitora le anomalie

Problemi per Facebook , Instagram e Messenger: impossibile fare il login per presunta password errata. In realtà è un problema diffuso. L'articolo Problemi ... (tuttoandroid)

(Adnkronos) – Facebook e Instagram down , così come WhatsApp e Messenger. L'app di messaggistica, i due social network della galassia Meta e l'applicazione ... (periodicodaily)

Oggi, martedì 5 marzo, Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare. Diversi utenti stanno segnalando problemi di accesso, non riescono ad aprire i social. ... (metropolitanmagazine)

Pubblicato il 5 marzo , 2024 Facebook e Instagram , oggi 5 marzo , non funzionano correttamente e in molti casi sono del tutto irraggiungibili. Sono tantissime ... (dayitalianews)

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Momenti di panico per tutti gli internauti del mondo: Facebook e Instagram sono in blocco e hanno smesso di funzionare. Moltissimi ... (liberoquotidiano)

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Momenti di panico per tutti gli internauti del mondo: Facebook e Instagram sono in blocco e hanno smesso di funzionare. Moltissimi ... (calcioweb.eu)

Instagram e Facebook down: segui la Lazio con Lazionews.eu: Instagram Facebook META DOWN- Sono numerosissime le segnalazioni che arrivano alla redazione di Lazionews.eu e che si stanno moltiplicando su tutto il web: Facebook e Instagram non funzionano. I due ...lazionews.eu

Facebook e Instagram down: impossibile accedere agli account: Impossibile accedere a Facebook, problemi anche con Instagram. Cosa sta accadendo ai social di Meta, oggi 5 marzo Le segnalazioni da tutta Italia e non solo piovono sugli altri social, come X. Su ...baritoday

Facebook e Instagram douwn in Italia dalle 16.20: Nel tardo pomeriggio di oggi, un’ondata di disagio ha colpito gli utenti italiani dei social media, con Facebook e Instagram che hanno improvvisamente smesso di funzionare. Verso le 16:20, numerosi ...livornopress