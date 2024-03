Facebook e Instagram down oggi Meta | 5 marzo 2024 | perché | il motivo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 5 marzo 2024), 5, il, cosa è successo, 5sono? Un problema che si è riscontrato questo pomeriggio, intorno alle 16.30, come hanno segnalato molti utenti su altri social, come X. Improvvisamente i servizi di proprietà disono andati in. Al momento è impossibile loggarsi suo aggiornare il proprio feed di. Si attendono comunicazioni ufficiali in merito.