Facebook e Instagram down | Musk sbeffeggia Meta su X

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – Conil portavoce diAndy Stone è stato costretto a usare X per spiegare che "stanno lavorando al ripristino delle piattaforme". Una caduta che non è passata inosservata al magnate Elonche l'ha 'celebrata' con un 'meme' eloquente, dove si vedono tre pinguini con il simbolo rispettivamente

Si sta verificando in tutta Italia e non solo, problemi sono stati individuati in tutto il mondo, suggerendo che l’interruzione potrebbe essere globale: i ... (ildifforme)

Bologna, 5 marzo 2024 – Instagram e Facebook down anche in Emilia Romagna . Per circa due ore i social di Meta sono rimasti inattivi questo pomeriggio a ... (ilrestodelcarlino)

Dalle 16 alle 18, ora italiana, disservizi in tutto il mondo per centinaia di migliaia di utenti: i feed di Instagram non sono stati aggiornati e moltissimi ... (corriere)

Le segnalazioni di problemi di accesso sono arrivate da ogni parte del mondo: Grave problema di accesso ai servizi di Meta in tutto il mondo, da Facebook a Instagram, il 5 marzo 2024. Cosa sappiamo e cosa dice l'azienda.gazzetta

Facebook e Instagram in down: cosa sta succedendo: Problemi tecnici che stanno colpendo le App di Meta - Facebook e Instagram in particolare - offline praticamente in tutto il mondo. Un mondo abituato a essere connesso 24 ore su 24. Lo conferma il ...primatreviglio

Elon Musk su X deride il down di Instagram e Facebook: “I nostri server funzionano”: Oggi Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare. Migliaia di utenti hanno segnalato problemi di accesso, non riuscivano ad aprire i social. Come sempre gli utenti hanno commentato il down su X ...fanpage