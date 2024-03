Facebook e Instagram down | migliaia di utenti disconnessi | cos’è successo

(Di martedì 5 marzo 2024)dinon funzionano. Problemi per entrambi i social network di Meta. Da qualche minuto, dalle 16.20 circa del pomeriggio di oggi martedì 5 marzo 2024, i due registrano dei problemi. Glihanno riscontrato il logout improvviso e l’impossibilità di rientrare nel proprio account. (continua a leggere dopo le foto)diSudetector sono già quasi 20mila le segnalazioni in pochi minuti, e su “X”, ex Twitter, gli hashtag ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Facebook e Instagram in down , milioni di persone alle quali è comparso un messaggio di errore o sono stati cacciati dal ... (anteprima24)

problemi in tutto il mondo con Facebook e Instagram , i due social network griffati Meta, che negli ultimi minuti hanno provocato dei log out forzati a ... (sportface)

Bologna, 5 marzo 2024 – I social di Meta sono al momento in down : Facebook e Instagram non sono al momento accessibili, né nella loro versione app, né in ... (quotidiano)

Da circa le 16 gli Utenti sono stati disconnessi da Facebook e da Instagram e riaccedere non è possibile. Segnalati disservizi, ma minori, per WhatsApp... ... (dday)

Facebook e Instagram down, segnalati problemi di accesso alle piattaforme di Meta: Roma – Problemi di accesso ad alcune piattaforme Meta. Molti utenti segnalano di non poter più accedere a Facebook, Instagram e Messenger.ilsecoloxix

Facebook e Instagram bloccati: utenti dei social in allarme: Disagi per gli utenti di Facebook nel pomeriggio di oggi ... Pare che alla base del disservizio ci sia un intervento di manutenzione. Stesso problema per Instagram, altro popolare social network del ...itacanotizie

Facebook e Instagram down, social bloccati in Italia: Facebook e Instagram sono in "down". I due noti social network di Meta sembrano non funzionare correttamente e la situazione pare generalizzata in tutta Italia. WhatsApp invece, pur facente parte dell ...barlettaviva