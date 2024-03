Facebook e Instagram down | i social bloccati | problemi nel caricamento e nell’accesso agli account

(Di martedì 5 marzo 2024) Numerosi utenti hanno segnalatodi accesso aidel gruppo meta, in particolare. Al momento di entrare sul browser o sull’app, infatti, la schermata non si carica e compare il messaggio “sessione scaduta“. Meta – che gestisce anche Whatsapp – non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito ai malfunzionamenti. Non è chiaro cosa stia causando i. Ad alcuni utenti sulla home page compare il messaggio “sessione scaduta”, altri segnalano di avereanche su Messenger. Aprendo l’app di, invece, sulla schermata appare il messaggio “Impossibile aggiornare il feed“. Anche cliccando su ricarica pagina, la situazione rimane invariata. Sono già centinaia le segnalazioni giunte da tutta Italia al centro ...

