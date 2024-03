Facebook e Instagram down | ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) Tantissime segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi nell’utilizzo dinelle ultime ore. Con difficoltà, in particolare, nell’accedere correttamente al proprio profilo, trovandosi di fronte scritte come “sessione scaduta”.sta? Si tratta di un problema che entrambe le piattaforme hanno riscontrato in queste ore, per motivi ancora sconosciuti. Niente paura, dunque, non si tratta di un vostro problema ma di un errore generale che sta creando grattacapi in tutta Italia. L’unica soluzione è quella di attendere un po’. Al momento non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce, WhatsApp e. Non è chiaro daabbia causato l’interruzione dei social. Come ...