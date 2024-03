Facebook e Instagram down | cosa sta succedendo

(Di martedì 5 marzo 2024) Oggi, martedì 5 marzo,hanno smesso di funzionare. Diversi utenti stanno segnalando problemi di accesso, non riescono ad aprire i social. Quando provano a entrare sul browser e sull’app non si carica la schermata, appare solo una pagina bianca vuota, in alcuni casi compare invece il messaggio “Sessione scaduta”. Al momento non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce, WhatsApp e. Non è chiaro daabbia causato l’interruzione dei social. Sudetector.com, il sito che monitora i disservizi delle piattaforme social, a partire dalle 16 si è registrato un picco di segnalazioni. Secondo Netblocks, si stanno riscontrando disservizi anche su Messenger, con gli utenti che segnalano ...

