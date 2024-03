Facebook e Ig down | tutti fuori | Password errata Caso senza precedenti | mondo col fiato sospeso

(Di martedì 5 marzo 2024) Enormi e diffusi problemi per Meta nel pomeriggio italiano di oggi, martedì 5 marzo: sue Instagram moltissimi utenti non riuscivano ad accedere alle proprie pagine personali, sia da browser sia da applicazione. La schermata infatti non si caricava: una classica pagina bianca. Come sempre in questi casi, centinaia di migliaia di utenti si sono riversati su X per riportare i malfunzionamenti dei diversi social in molteplici Paesi in tutto il. Sudetector.com, il portale che monitora i disservizi delle piattaforme social, a partire dalle 16 si è registrato un picco di segnalazioni pere Ig. E ancora, secondo Netblocks - altro portale di riferimento -, si stanno riscontrando disservizi anche su Messenger, con gli utenti che segnalano interruzioni in più Paesi. Ma in questo ...

