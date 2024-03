Facebook down | problemi ad accedere anche su Instagram e Thread

(Di martedì 5 marzo 2024) Sevoi, oggi pomeriggio, intorno alle 16.00 siete stati buttati fuori dae aveteadal social,con la password giusta, sappiate che non siete soli: è una cosa che sta succedendo a molte persone, e che ci auguriamo, si risolva in tempi brevi. Lo stesso problema è stato riscontrato su altri social di Meta. La stessa azienda, via Metastatus, ha confermato che è in corso “un’interruzione di servizio”.Nel pomeriggio di oggi per molti è stato impossibile, così come ad, altra piattaforma social gestita da Meta. Sia da telefono, che da computer fisso,chiede la password, ma non la accetta e la dà per errata. Dopo ...

Facebook e Instagram non funzionano: da qualche minuto, oggi 5 marzo, migliaia di utenti (non solo in Italia) sono stati buttati fuori dai loro profili e/o ... (teleclubitalia)

Da diversi minuti, le piattaforme di Instagram e Facebook sono in down : ecco cosa sta succedendo ai social di Meta. La piattaforma Facebook da diversi minuti ... (ilcorrieredellacitta)

Facebook e Instagram non funzionano. Problemi per entrambi i social network della galassia di Meta, che da qualche minuto, dalle 16.20 circa del pomeriggio di ... (leggo)

Facebook ed Instagram in down, Utenti furiosi : svelato quanto sta accadendo In questi ultimi minuti milioni di Utenti in Italia e nel mondo sono andati ... (notizie)

down di Facebook e Instagram. Problemi per Meta in Italia: Facebook e Instagram sono in "down". I due noti social network di Meta sembrano non funzionare correttamente e la situazione pare generalizzata in tutta Italia. WhatsApp invece, pur facente parte dell ...giovinazzoviva

Facebook e Instagram douwn in Italia dalle 16.20: L’assenza di comunicazioni ufficiali ha lasciato gli utenti con molte domande senza risposta: quanto durerà il down Quali sono le cause di questo ... media per risolvere il problema e riportare ...livornopress

Facebook e Instagram in down completo: disagi per milioni di utenti: Non succedeva da un po' ai due più grandi social network del pianeta targati Meta, società con a capo proprio il fondatore di uno di questi due social, Mark Zuckenberg, ma oggi, martedì 5 marzo 2024, ...primacomo